Булыкин — о желании Кухты уйти из «Локо»: давно надо отказываться от таких иностранцев
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением об уходе нападающего клуба Яна Кухты. Ранее стало известно, что форвард покинет стан железнодорожников из-за возникших семейных проблем.
«Я давно говорю о том, что надо отказываться от таких иностранцев, но, к сожалению, мы продолжаем их покупать. Всё пытаемся думать, что так будет лучше, но лучше не происходит.
Меня это решение Кухты не удивило. Все потихоньку будут уезжать, потому что хотят играть в международных соревнованиях. Единственное, мы можем иностранцев заманивать деньгами, но я не считаю, что те легионеры, которые к нам приезжают, достойны получать много денег», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Новость по темеИсточник: Ян Кухта не вернётся в «Локомотив»
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