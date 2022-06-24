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РПЛ объявила подробное расписание первых пяти туров нового сезона

РПЛ объявила подробное расписание первых пяти туров нового сезона
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Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте объявила подробное расписание первых пяти туров сезона-2022/2023.

1-й тур

15 июля (пятница)

  • 20:00 «Химки» – «Зенит»

16 июля (суббота)

  • 15:00 ЦСКА – «Урал»
  • 17:30 «Оренбург» – «Крылья Советов»
  • 20:00 «Ахмат» – «Спартак»

17 июля (воскресенье)

  • 15:00 «Торпедо» – «Сочи»
  • 17:30 «Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»
  • 20:00 «Краснодар» – «Факел»
  • 20:00 «Динамо» – «Ростов»

2-й тур

22 июля (пятница)

  • 20:00 «Зенит» – «Крылья Советов»

23 июля (суббота)

  • 15:00 ЦСКА – «Сочи»
  • 17:30 «Оренбург» – «Урал»
  • 20:00 «Краснодар» – «Спартак»

24 июля (воскресенье)

  • 15:00 «Химки» – «Пари Нижний Новгород»
  • 17:30 «Динамо» – «Торпедо»
  • 20:00 «Локомотив» – «Ростов»
  • 20:00 «Ахмат» – «Факел»

3-й тур

29 июля (пятница)

  • 18:00 «Урал» – «Краснодар»

30 июля (суббота)

  • 15:00 «Факел» – «Динамо»
  • 17:30 «Зенит» – «Локомотив»
  • 20:00 «Сочи» – «Ахмат»

31 июля (воскресенье)

  • 15:00 «Пари Нижний Новгород» – ЦСКА
  • 17:30 «Крылья Советов» – «Торпедо»
  • 17:30 «Спартак» – «Оренбург»
  • 20:00 «Ростов» – «Химки»

4-й тур

6 августа (суббота)

  • 15:00 «Урал» – «Спартак»
  • 17:30 ЦСКА – «Факел»
  • 20:00 «Ахмат» – «Зенит»
  • 20:00 «Краснодар» – «Локомотив»

7 августа (воскресенье)

  • 15:00 «Торпедо» – «Химки»
  • 17:30 «Крылья Советов» – «Динамо»
  • 20:00 «Ростов» – «Оренбург»
  • 20:00 «Сочи» – «Пари Нижний Новгород»

5-й тур

12 августа (пятница)

  • 20:00 «Факел» – «Урал»

13 августа (суббота)

  • 15:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»
  • 17:00 «Зенит» – ЦСКА
  • 20:00 «Динамо» – «Краснодар»

14 августа (воскресенье)

  • 15:00 «Химки» – «Ахмат»
  • 17:30 «Пари Нижний Новгород» – «Ростов»
  • 17:30 «Оренбург» – «Торпедо»
  • 20:00 «Спартак» – «Сочи»

Напомним, новый футбольный сезон в России начнётся 9 июля — в этот день в матче за Суперкубок встретятся победитель Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» и обладатель Кубка страны того же сезона «Спартак». Встреча состоится в Санкт-Петербурге.

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