РПЛ объявила подробное расписание первых пяти туров нового сезона
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Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте объявила подробное расписание первых пяти туров сезона-2022/2023.
1-й тур
15 июля (пятница)
- 20:00 «Химки» – «Зенит»
16 июля (суббота)
- 15:00 ЦСКА – «Урал»
- 17:30 «Оренбург» – «Крылья Советов»
- 20:00 «Ахмат» – «Спартак»
17 июля (воскресенье)
- 15:00 «Торпедо» – «Сочи»
- 17:30 «Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»
- 20:00 «Краснодар» – «Факел»
- 20:00 «Динамо» – «Ростов»
2-й тур
22 июля (пятница)
- 20:00 «Зенит» – «Крылья Советов»
23 июля (суббота)
- 15:00 ЦСКА – «Сочи»
- 17:30 «Оренбург» – «Урал»
- 20:00 «Краснодар» – «Спартак»
24 июля (воскресенье)
- 15:00 «Химки» – «Пари Нижний Новгород»
- 17:30 «Динамо» – «Торпедо»
- 20:00 «Локомотив» – «Ростов»
- 20:00 «Ахмат» – «Факел»
3-й тур
29 июля (пятница)
- 18:00 «Урал» – «Краснодар»
30 июля (суббота)
- 15:00 «Факел» – «Динамо»
- 17:30 «Зенит» – «Локомотив»
- 20:00 «Сочи» – «Ахмат»
31 июля (воскресенье)
- 15:00 «Пари Нижний Новгород» – ЦСКА
- 17:30 «Крылья Советов» – «Торпедо»
- 17:30 «Спартак» – «Оренбург»
- 20:00 «Ростов» – «Химки»
4-й тур
6 августа (суббота)
- 15:00 «Урал» – «Спартак»
- 17:30 ЦСКА – «Факел»
- 20:00 «Ахмат» – «Зенит»
- 20:00 «Краснодар» – «Локомотив»
7 августа (воскресенье)
- 15:00 «Торпедо» – «Химки»
- 17:30 «Крылья Советов» – «Динамо»
- 20:00 «Ростов» – «Оренбург»
- 20:00 «Сочи» – «Пари Нижний Новгород»
5-й тур
12 августа (пятница)
- 20:00 «Факел» – «Урал»
13 августа (суббота)
- 15:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»
- 17:00 «Зенит» – ЦСКА
- 20:00 «Динамо» – «Краснодар»
14 августа (воскресенье)
- 15:00 «Химки» – «Ахмат»
- 17:30 «Пари Нижний Новгород» – «Ростов»
- 17:30 «Оренбург» – «Торпедо»
- 20:00 «Спартак» – «Сочи»
Напомним, новый футбольный сезон в России начнётся 9 июля — в этот день в матче за Суперкубок встретятся победитель Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» и обладатель Кубка страны того же сезона «Спартак». Встреча состоится в Санкт-Петербурге.
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