Первый айфон и последний «Золотой мяч» до эры Месси и Роналду.

Лучший футболист РПЛ — полжизни в России! А каким был мир, когда Нобоа только приехал?

Российский футбольный союз признал 37-летнего полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/2022. Эквадорец сыграл 25 матчей в минувшем чемпионате, забил семь голов и сделал столько же результативных передач, а вдобавок завоевал с «Сочи» серебряные медали РПЛ. В очном противостоянии с главным конкурентом, «Динамо», Нобоа забил как в свои, так и в чужие ворота.

Звучит невероятно, но факт: в России эквадорец — почти полжизни. В 2007 году он 18-летним мальчишкой пришёл в «Рубин», с которым впоследствии выиграл два чемпионства и Суперкубок России, завоёвывал бронзовые медали. В дальнейшем Нобоа пополнил наградную коллекцию – добавил чемпионство с «Зенитом» и серебряные медали с «Ростовом» и «Сочи». Вы, наверное, уже подзабыли, каким был мир и российский футбол когда Кристиан только прибыл в Россию. А мы напомним.

Каким был мир

Доллар по 25

2007 год – славное время. Ни пандемии, ни мирового экономического кризиса, который обрушится на планету через год, ни 80 рублей за доллар. Американская валюта тогда стоила 26 рублей в начале года и 24 — в конце.

Электронное табло пункта обмена валют Фото: РИА Новости

Первый IPhone от Apple

9 января 2007 года корпорация Apple представила сенсорный смартфон первого поколения. В продажу устройство поступило в конце июня и почти ровно через год было снято с производства. Цена iPhone на старте продаж составляла $ 499 за модель с 4 ГБ и $ 599 за модель с 8 ГБ встроенной памяти. Также позже вышла модель с 16 ГБ.

Стив Джобс и презентация IPhone Фото: Getty Images

Главный продаваемый сингл в США — Beyoncé — Irreplaceable («Незаменимый»)

Сингл Бейонсе был 10 недель подряд в топе чарта Billboard Hot 100, а затем стал самым продаваемым американским синглом 2007 года и 25-й самой успешной песней 2000-х. Клип на эту песню в YouTube набрал 449 млн просмотров.

«Золотой мяч» выиграл Кака

Полузащитник «Милана» выдал блестящий сезон: забил 10 голов в Лиге чемпионов, организовал «золотой» мяч в ворота «Ливерпуля», записал на свой счёт один из голов в Суперкубке УЕФА, выиграл его и Лигу чемпионов. На следующий год началась эпоха Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые делили между собой «Золотой мяч» на протяжении 10 лет.

Кака с «Золотым мячом» Фото: Getty Images

Молодёжь смотрела MTV

Самый популярный телевизионный канал у молодёжи был MTV. На нём транслировали «По домам», «Тачку на прокачку», «Давай на спор» и много других классных передач.

Скончался первый президент России Борис Ельцин

23 апреля не стало Бориса Ельцина. Первый президент России скончался в результате остановки сердца, вызванной прогрессирующей сердечно-сосудистой, а затем — полиорганной недостаточностью, то есть нарушением функций многих внутренних органов, вызванным заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Каким был российский футбол

Формат чемпионата «весна-осень»

В 2007 году чемпионат России разыгрывался по системе «весна-осень». Сезон начался 10 марта и закончился 11 ноября. Летнего перерыва не было: за эти три месяца команды сыграли 11 туров.

Первое чемпионство «Зенита»

Чемпион страны определился только в последнем туре. Им впервые в истории (с 1992 года) стал «Зенит». Сине-бело-голубые опередили на два очка «Спартак», который набрал 59 очков и занял второе место. Бронзовые медали завоевал ЦСКА, вслед за ним расположилась «Москва», опередившая «Сатурн».

Игроки «Зенита» с чемпионским кубком Фото: РИА Новости

Дебют Фёдора Смолова в РПЛ

28 апреля 2007 года Смолов дебютировал в РПЛ. Выйдя против «Луча-Энергии», он стал самым молодым дебютантом «Динамо» в чемпионатах России (17 лет, два месяца, 19 дней). В том году Смолов сыграл ещё дважды, результативных действий не совершал.

Лимит на легионеров: семь иностранцев на поле

После случая «Динамо», когда в старте вышли 11 иностранцев, лига разрешила командам выпускать до семи легионеров на поле. В 2009 году лимит ужесточили до шести иностранцев.

Роман Адамов и Роман Павлюченко — лучшие бомбардиры РПЛ

Форварды «Москвы» и «Спартака» поделили первую строчку. Адамов и Павлюченко отправили в ворота соперников по 14 мячей, правда, нападающий «Москвы» забил три из них с пенальти, а игрок красно-белых – два.

Трансферный рекорд постсоветского пространства: € 14,5 млн за Тимощука

В феврале 2007 года Анатолий Тимощук перешёл за € 14,5 млн из «Шахтёра» в «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми украинский полузащитник выиграл чемпионство, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА. И всё это меньше чем за год!

Первый срок Мутко в РФС

Виталий Мутко третий год правил Российским футбольным союзом. Глава РФС уделял огромное внимание сборной России, встречался в Лондоне с Гусом Хиддинком и поддержал идею его приглашения в национальную команду. Первый заход Мутко в РФС продлится до конца 2009 года. Всего их будет два.