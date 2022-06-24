Созин: нам нельзя никуда уходить из ФИФА. Откуда такие нервы?

Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на слухи о выходе сборной России из состава Международной федерации футбола (ФИФА).

«На самом деле я уверен, что из ФИФА нам уходить никуда нельзя. Откуда такие нервы? Позиция понятна, да, есть ограничения сборных и клубов, но давайте без резких движений.



Мы забываем историю, после 1968 года нам не давали играть, но всё вернулось. Не надо спешить. Да, бан влияет, но спешить с уходом в какую-то Азию – это паника. А панику сеять не надо. Я прогноз сделал: с лета 2023-го наши клубы будут допущены в каком-то виде до европейских соревнований. Так что надо успокоиться и подождать: ковид же переждали, и тут переждём», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.