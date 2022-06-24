Леонид Слуцкий рассказал о повреждениях Лисаковича и Ломовицкого

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал разгромную победу над «КАМАЗом» (5:0).

«Опять мы сыграли по существу два тайма двумя составами. Пока идёт вход в сезон, но по качеству выглядели уже гораздо лучше. Не знаю, здесь или разница в уровне соперника, или мы стали выглядеть солиднее. Сегодня Фамейе попробовали во фланговой зоне, Муллина — на острие атаки. Игра прошла с ощутимым преимуществом, и счёт об этом говорит.

У Лисаковича и Ломовицкого микроповреждения, о которых я говорил. Лисакович, Ломовицкий, Зуев и Тесленко, мы надеемся, в следующей контрольной игре с «Крыльями» будут играть. Может, чуть дольше затянется восстановление Иванова», — цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.