Слуцкий: в конце прошлого сезона у нас не было команды
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Возглавляющий команду «Рубин» Леонид Слуцкий поделился мнением о дальнейшем развитии клуба.
«Прогресс есть, его не может не быть чисто физически, когда ты из отпуска возвращаешься. Очертания тоже уже понятны. Сегодня в стартовом составе игралт восемь новых футболистов – или те, кто вернулся из аренды, или те, кто появился. Поэтому у нас по существу новая команда, хотя её и не было в конце того сезона.
Сказать, что за две недели и двумя контрольными матчами, играя по тайму, мы отладим все взаимодействия – конечно, такого быть не может. Но то, что мы понимаем, как мы будем пытаться играть и что мы будем пытаться делать, какие игроки на каких позициях будут конкурировать. В этом плане понимание есть», — приводит слова тренера сайт команды.
Новость по темеЛеонид Слуцкий рассказал о конкуренции в линии защиты
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