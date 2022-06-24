Слуцкий: в конце прошлого сезона у нас не было команды

Возглавляющий команду «Рубин» Леонид Слуцкий поделился мнением о дальнейшем развитии клуба.

«Прогресс есть, его не может не быть чисто физически, когда ты из отпуска возвращаешься. Очертания тоже уже понятны. Сегодня в стартовом составе игралт восемь новых футболистов – или те, кто вернулся из аренды, или те, кто появился. Поэтому у нас по существу новая команда, хотя её и не было в конце того сезона.

Сказать, что за две недели и двумя контрольными матчами, играя по тайму, мы отладим все взаимодействия – конечно, такого быть не может. Но то, что мы понимаем, как мы будем пытаться играть и что мы будем пытаться делать, какие игроки на каких позициях будут конкурировать. В этом плане понимание есть», — приводит слова тренера сайт команды.