Источник: «Арсенал» заплатит за Жезуса € 52 млн
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Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус близок к переходу в «Арсенал». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, клубы достигли устного соглашения по трансферу бразильца. «Канониры» заплатят за переход € 52 млн. В данный момент «Арсенал» работает над контрактом форварда — остался последний шаг, после чего сделка будет завершена.
В прошедшем сезоне бразильский нападающий в 41 матче во всех турнирах забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение Жезуса с «Манчестер Сити» истекает в конце следующего сезона.
Нынешнюю стоимость Габриэла Жезуса портал Transfermarkt оценивает в € 50 млн. Футболист является воспитанником «Палмейраса» и выступает за «Сити» с 2017 года.
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