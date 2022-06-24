Бесчастных сообщил, что не сможет сыграть в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Бесчастных сообщил, что не сможет принять участие в матче ветеранов и легенд «Спартака» и «Зенита». Ранее в СМИ появилась информация, что санкт-петербургский клуб хочет организовать выставочный матч за день до Суперкубка России, 8 июля.
«Матч легенд и ветеранов «Спартака» и «Зенита»? К сожалению, я не смогу принять участие, поскольку буду в это время на сборах», — приводит слова Бесчастных «РБ Спорт».
Стоит напомнить, что Владимир Бесчастных накануне вошёл в тренерский штаб футбольного клуба «Родина», который возглавляет Дмитрий Парфёнов.
Матч за Суперкубок России состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». В игре за трофей встретятся победитель минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак». Красно-белые рассматривали вариант с бойкотом Суперкубка из-за того, что РФС принял решение провести матч в Петербурге. Однако после командного собрания «Спартак принял решение сыграть матч за трофей.
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