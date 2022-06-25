«Челси» готов предложить «Ювентусу» Вернера и € 45 млн за трансфер де Лигта
Поделиться
Лондонский «Челси» хочет усилить линию обороны и заинтересован в подписании центрального защитника туринского «Ювентуса» Маттейса де Лигта, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, английский клуб готов предложить «Старой синьоре» нападающего Тимо Вернера и € 45 млн в рамках трансфера де Лигта.
Источник сообщает, что «Челси» занялся поиском усиления зоны центра обороны в связи с уходом из команды Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.
Де Лигт перешёл в «Ювентус» из амстердамского «Аякса» в 2019 году. За туринцев он провёл 87 матчей и один раз стал чемпионом Италии. Его нынешняя стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет € 70 млн. Защитник также вызывается в национальную сборную Нидерландов.
Кто покинет «Челси» летом 2022 года?
Комментарии
- 25 июня 2022
-
06:52
-
06:21
-
04:58
-
03:51
-
03:15
-
02:41
-
02:33
-
02:23
-
02:10
-
01:46
-
01:20
-
00:58
-
00:46
-
00:40
-
00:34
-
00:18
-
00:04
- 24 июня 2022
-
23:57
-
23:47
-
23:46
-
23:39
-
23:33
-
23:10
-
22:59
-
22:57
-
22:57
-
22:43
-
22:29
-
22:15
-
22:08
-
22:02
-
21:59
-
21:56
-
21:48
-
21:29
Партнерский контент