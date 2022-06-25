«Челси» готов предложить «Ювентусу» Вернера и € 45 млн за трансфер де Лигта

Лондонский «Челси» хочет усилить линию обороны и заинтересован в подписании центрального защитника туринского «Ювентуса» Маттейса де Лигта, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб готов предложить «Старой синьоре» нападающего Тимо Вернера и € 45 млн в рамках трансфера де Лигта.

Источник сообщает, что «Челси» занялся поиском усиления зоны центра обороны в связи с уходом из команды Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

Де Лигт перешёл в «Ювентус» из амстердамского «Аякса» в 2019 году. За туринцев он провёл 87 матчей и один раз стал чемпионом Италии. Его нынешняя стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет € 70 млн. Защитник также вызывается в национальную сборную Нидерландов.

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