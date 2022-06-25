«РБ Лейпциг» готов заплатить € 30 млн за полузащитника «Аякса»

Немецкий «Лейпциг» хочет приобрести опорного полузащитника амстердамского «Аякса» Эдсона Альвареса, сообщает Voetbal International.
По сведениям источника, сумма трансфера может составить порядка € 30 млн, а сам футболист не против перебраться в немецкий чемпионат. На игрока также претендует «Кристал Пэлас».
24-летний Альварес выступает за «Аякс» с июля 2018 года, куда перешёл из мексиканского клуба «Америка» за € 15 млн. В завершившемся сезоне Альварес провёл за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
Его трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет € 22 млн. Контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.
Напомним, главным тренером «Лейпцига» является экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско.
Самые возрастные тренеры в футболе.
- 25 июня 2022
-
09:01
-
08:59
-
08:53
-
08:27
-
07:48
-
06:52
-
06:21
-
04:58
-
03:51
-
03:15
-
02:41
-
02:33
-
02:23
-
02:10
-
01:46
-
01:20
-
00:58
-
00:46
-
00:40
-
00:34
-
00:18
-
00:04
- 24 июня 2022
-
23:57
-
23:47
-
23:46
-
23:39
-
23:33
-
23:10
-
22:59
-
22:57
-
22:57
-
22:43
-
22:29
-
22:15
-
22:08