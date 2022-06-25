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«РБ Лейпциг» готов заплатить € 30 млн за полузащитника «Аякса»

«РБ Лейпциг» готов заплатить € 30 млн за полузащитника «Аякса»
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Немецкий «Лейпциг» хочет приобрести опорного полузащитника амстердамского «Аякса» Эдсона Альвареса, сообщает Voetbal International.

По сведениям источника, сумма трансфера может составить порядка € 30 млн, а сам футболист не против перебраться в немецкий чемпионат. На игрока также претендует «Кристал Пэлас».

24-летний Альварес выступает за «Аякс» с июля 2018 года, куда перешёл из мексиканского клуба «Америка» за € 15 млн. В завершившемся сезоне Альварес провёл за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Его трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет € 22 млн. Контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.

Напомним, главным тренером «Лейпцига» является экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Самые возрастные тренеры в футболе.

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