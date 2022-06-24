«Аякс» рассматривает возвращение Суареса после продажи Аллера в «Боруссию» Дортмунд

Уругвайский нападающий Луис Суарес, ставший свободным агентом по окончании сезона-2021/2022, может вернуться в «Аякс». Нидерландский клуб рассматривает подписание экс-игрока мадридского «Атлетико» после продажи форварда Себастьена Аллера в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Суарес играл за «Аякс» с 2007 по 2011 год. В амстердамской команде Луис в 159 матчах забил 111 голов и отдал 68 результативных передач. В январе 2011-го Суарес перешёл в «Ливерпуль», а через 3,5 года оказался в «Барселоне», где играл до конца сезона-2019/2020.

Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Атлетико М». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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