Экс-игрок «Зенита» Хави Гарсия стал тренером «Бенфики»

Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия вошёл в тренерский штаб португальской «Бенфики», сообщает O Jogo.
По информации источника, испанец будет помощником главного тренера «орлов» Роджера Шмидта. Ранее Гарсия объявил о завершении профессиональной карьеры. Последней командой бывшего полузащитника стала португальская «Боавишта», за которую он выступал с 2020 года, перейдя из «Бетиса».
Напомним, с 2014 по 2017 год Гарсия был игроком санкт-петербургского «Зенита». Вместе с сине-бело-голубыми испанский футболист стал чемпионом России, победителем Кубка и Суперкубка страны.
Кроме того, Гарсия защищал цвета мадридского «Реала», «Осасуны», «Бенфики» и «Манчестер Сити». С 2012 по 2013 год Гарсия вызывался в сборную Испании, за которую успел сыграть в двух товарищеских матчах.
- 25 июня 2022
-
10:40
-
10:15
-
10:12
-
10:02
-
09:53
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:24
-
09:18
-
09:01
-
08:59
-
08:53
-
08:27
-
07:48
-
06:52
-
06:21
-
04:58
-
03:51
-
03:15
-
02:41
-
02:33
-
02:23
-
02:10
-
01:46
-
01:20
-
00:58
-
00:46
-
00:40
-
00:34
-
00:18
-
00:04
- 24 июня 2022
-
23:57
-
23:47
-
23:46