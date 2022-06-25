Экс-игрок «Зенита» Хави Гарсия стал тренером «Бенфики»

Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия вошёл в тренерский штаб португальской «Бенфики», сообщает O Jogo.



По информации источника, испанец будет помощником главного тренера «орлов» Роджера Шмидта. Ранее Гарсия объявил о завершении профессиональной карьеры. Последней командой бывшего полузащитника стала португальская «Боавишта», за которую он выступал с 2020 года, перейдя из «Бетиса».



Напомним, с 2014 по 2017 год Гарсия был игроком санкт-петербургского «Зенита». Вместе с сине-бело-голубыми испанский футболист стал чемпионом России, победителем Кубка и Суперкубка страны.



Кроме того, Гарсия защищал цвета мадридского «Реала», «Осасуны», «Бенфики» и «Манчестер Сити». С 2012 по 2013 год Гарсия вызывался в сборную Испании, за которую успел сыграть в двух товарищеских матчах.

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