«Локомотив» объявил о переходе Яна Кухты в «Спарту» на правах аренды

Пресс-служба «Локомотива» объявила о переходе нападающего Яна Кухты в пражскую «Спарту» на правах аренды.

25-летний чешский футболист будет выступать за «Спарту» в сезоне-2022/2023. У пражского клуба будет приоритетное право на выкуп контракта Кухты у «Локомотива».

«Локомотив» желает Яну удачи в играх за «Спарту»!» — говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.

Ранее сообщалось, что Кухта не вернётся в московский клуб из-за семейных обстоятельств. Напомним, Кухта стал игроком «Локомотива» в январе текущего года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 11 матчах за московский клуб во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Кухты с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года.