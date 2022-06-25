Определились матчи первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка первого раунда женской Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Первый раунд — один из двух квалификационных этапов перед групповой стадией, которая начнётся в октябре. Квалификация будет разбита на две секции: Путь чемпионов и Путь лиги. В обеих секциях первый раунд пройдёт в формате мини-турнира в группе из четырёх команд: полуфиналы состоятся 18 августа, а финалы и матчи за третье место — 21 августа.
Победители каждого мини-турнира пройдут во второй раунд, который пройдёт в формате плей-офф. 24 команды поборются за оставшиеся 12 мест на групповом этапе в двухматчевом противостоянии. «Лион», «Барселона», «Челси» и «Вольфсбург» начнут новый сезон ЛЧ сразу с группового этапа.
Путь чемпионов
Группа 1
«Помурье Бельтинцы» (Словения) — «Шелбурн» (Ирландия)
«Валюр» (Исландия) — «Айаса» (Армения)
Группа 2
ПАОК (Греция) — «Суонси Сити» (Уэльс)
«Ференцварош» (Венгрия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
Группа 3
«БИИК-Шымкент» (Казахстан) — «Сплит» (Хорватия)
«Ворскла-Харьков-2» (Украина) — «Ланчхути» (Грузия)
Группа 4
«Цюрих» (Швейцария) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова)
«Аполлон» (Кипр) — «Рига» (Латвия)
Группа 5
«Андерлехт» (Бельгия) — «УКС СМС Лодзь» (Польша)
«Жинтра» (Литва) — «КуПС» (Финляндия)
Группа 6
«Ювентус» (Италия) — «Расинг» (Люксембург)
«Флора» Таллин (Эстония) — «Маккаби Кирьят-Гат» (Израиль)
Группа 7
«Олимпия Клуж» (Румыния) — «Гленторан» (Северная Ирландия)
«СФК 2000 Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Биркиркара» (Мальта)
Группа 8
«Твенте» (Нидерланды) — «Агариста Анений Ной» (Молдавия)
«Бенфика» (Португалия) — «Хайвалия» (Косово)
Группа 9
«Динамо БГУФК» (Беларусь) — «Локомотив Стара Загора» (Болгария)
«Санкт-Пёльтен» (Австрия) — «Люботен» (Северная Македония)
Группа 10
«Брезница»(Черногория) — «Спартак Миява» (Словакия)
В финале: «Влазния» (Албания)
Группа 11:
«Бранн» (Норвегия) — «АЛГ Спор» (Турция)
В финале: «Спартак Суботица» (Сербия)
Путь лиги
Группа 1
«Париж» (Франция) — «Серветт» (Швейцария)
«Глазго Сити» (Шотландия) — «Рома» (Италия)
Группа 2
«Минск» (Беларусь) — «Словацко» (Чехия)
«Брейдаблик» (Исландия) — «Русенборг» (Норвегия)
Группа 3
«Аякс» (Нидерланды) — «Кристианстад» (Швеция)
«Фортуна» Йёрринг (Дания) — «Айнтрахт» Франкфурт (Германия)
Группа 4
«Реал» Мадрид — «Штурм» Грац (Австрия)
«Манчестер Сити» (Англия) — «Томирис-Туран» (Казахстан)
- 25 июня 2022
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