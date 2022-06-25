«Шериф» выпустил заявление о решении УЕФА по запрету проведения матчей ЛЧ в Приднестровье

Тираспольский «Шериф» опубликовал заявление о решении УЕФА запретить проведение матчей Лиги чемпионов в Приднестровье. Оно опубликовано на официальном сайте клуба.



«В данной неординарной для нас ситуации, возможность сыграть при наших болельщиках, это сыграть на стадионе, который расположен недалеко от Тирасполя. Первым, кто пошёл навстречу клубу, была Федерация футбола Молдавии и лично президент Леонид Олейниченко, который оперативно отреагировал на данную новость и делает всё возможное, чтобы матчи Лиги чемпионов состоялись на территории Молдавии.



Таким образом, игра с ФК «Зриньски» может состоятся в Кишинёве, на стадионе «Зимбру», — сказано в сообщении «Шерифа».



Тираспольскому клубу предстоит сыграть ответный матч первого квалификационного раунда ЛЧ с «Зриньски». Напомним, УЕФА запретил «Шерифу» проводить игры еврокубков в Приднестровье из-за ситуации с безопасностью в регионе.

Новость по теме УЕФА запретил «Шерифу» проводить матчи Лиги чемпионов в Приднестровье