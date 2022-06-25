Радченко считает, что обмен Алберто на двух игроков «Коринтианса» будет взвешенной сделкой

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко высказался о возможном обмене нападающего «Зенита» Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса» — вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

«Мне эти игроки незнакомы. Думаю, это будет взвешенное решение руководства клуба. Я не знаю ни вратаря, ни полузащитника. Но это взвешенная сделка. Если это произойдёт, то должно устроить обе стороны. Если нужен игрок полузащиты именно с такими характеристиками, как есть у «Коринтианса», то хорошо, как и с вратарём», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Алберто выступает за «Зенит» с января текущего года. Контракт бразильца с клубом рассчитан до июня 2027 года. В 16 матчах за сине-бело-голубых форвард сыграл в 16 матчах, в которых забил семь голов и отдал четыре передачи.