Агент Овечкина: выйти за футбольное «Динамо» — хотелка Саши. Он осуществит мечту

Глеб Чистяков, агент игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказался по поводу заключения контракта между российским хоккеистом и футбольным клубом «Динамо».



«Это хотелка Саши, всегда была мысль выйти хотя бы на некоторое время за футбольное «Динамо». Поэтому, я думаю, что ему удалось осуществить свою небольшую мечту», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, контракт Овечкина с «Динамо» рассчитан на одну игру. 36-летний хоккеист сыграет в товарищеском матче с «Амкалом». Игра пройдёт сегодня, 25 июня, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Динамо» по итогам сезона-2021/2022 заняло третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит».