Агент Овечкина: выйти за футбольное «Динамо» — хотелка Саши. Он осуществит мечту

Глеб Чистяков, агент игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказался по поводу заключения контракта между российским хоккеистом и футбольным клубом «Динамо».
«Это хотелка Саши, всегда была мысль выйти хотя бы на некоторое время за футбольное «Динамо». Поэтому, я думаю, что ему удалось осуществить свою небольшую мечту», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, контракт Овечкина с «Динамо» рассчитан на одну игру. 36-летний хоккеист сыграет в товарищеском матче с «Амкалом». Игра пройдёт сегодня, 25 июня, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Динамо» по итогам сезона-2021/2022 заняло третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит».
- 25 июня 2022
-
15:14
-
14:59
-
14:56
-
14:49
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:24
-
14:21
-
14:18
-
14:03
-
13:51
-
13:50
-
13:38
-
13:38
-
13:31
-
13:27
-
13:25
-
13:10
-
13:02
-
12:53
-
12:46
-
12:45
-
12:33
-
12:31
-
12:15
-
12:13
-
12:06
-
12:02
-
11:47
-
11:36
-
11:28
-
11:24
-
11:15
-
11:10