«Жирона» планирует пускать собак на матчи Примеры

Руководство «Жироны» планирует разрешить болельщикам приходить на матчи команды с собаками. Ранее испанский клуб заключил контракт с компанией, которая занимается производством кормов и средств по уходу за домашними питомцами.



«Существует ряд государственных постановлений, в которых зафиксированы правила посещения стадионов. Но мы изучаем возможность размещения собак в определённом секторе. Место найдётся для всех. Стадион — семейное место, в котором должны уважать домашних животных», — приводит слова генерального директора «Жироны» Начо Мас-Бага Marca.



Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Жирона» заняла шестое место в турнирной таблице испанской Сегунды. Победителем турнира стала «Альмерия». В переходных матчах «Жирона» обыграла «Тенерифе» и вышла в Примеру.

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