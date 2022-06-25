В ЦСКА заявили, что тренер по физподготовке Райланд Морганс не покинет клуб

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном уходе тренера по физподготовке Райланда Морганса из клуба.
«В последнее время много слухов, касающихся возможного ухода Райланда Морганса. Хотелось бы их развеять — Райланд никуда не уходит. В наступающем сезоне он возглавит департамент науки и развития ПФК ЦСКА и вплотную займётся вопросами научно-методического обеспечения тренировочного процесса и соревновательной деятельности футболистов, в том числе академии и молодёжной команды. Морганс ни на один день не прерывал свою работу в клубе и находится в постоянном взаимодействии как с медицинским штабом, так и с тренерами всех структур клуба», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
По итогам сезона-2021/2022 московский ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Чемпионом страны стал «Зенит». Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги начнётся 15 июля.
- 25 июня 2022
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