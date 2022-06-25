ЦСКА — «Велес»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Московский «Велес», выступающий в ФНЛ, оказался сильнее московского ЦСКА в товарищеском матче. Игра состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в столице России.

Прогноз на матч «Сочи» — «Зенит» с коэффициентом 5.90.

Итоговый счёт — 2:0 в пользу команды Михаила Сальникова. Один гол был забит до перерыва, а второй — во втором тайме. На 34-й минуте Ираклий Логуа вывел «Велес» вперёд. Нападающий в послематчевом интервью отметил важность гола в ворота Игоря Акинфеева.



На 65-й минуте игры преимущество гостей удвоил Данила Ежков, вышедший на замену. В оставшееся время счёт не изменился.



Это был первый матч Владимира Федотова во главе ЦСКА. 55-летний специалист в прошлом сезоне тренировал «Сочи».



Также в матче дебютировал защитник ЦСКА Милан Гайич. 26-летний серб перешёл в клуб 17 июня на правах свободного агента.

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