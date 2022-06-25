Моуринью: я всегда побеждал очень быстро. Мне не нужно было ждать, чтобы завоевать титул

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о том, почему его карьера складывалась удачно во всех странах, где он работал. Также специалист рассказал, какой подход принёс ему такой успех.



«В Португалии, Англии, Италии и Испании я всегда побеждал очень быстро. Мне не нужно было ждать пять лет, чтобы добиться титулов. Всё было сразу, в первом, а максимум во втором сезоне. Думаю, всё это потому, что я пытался понимать свои команды. Я постоянно учился. Я пытался извлечь максимум из имеющихся различий, пытаясь реализовать на практике свои мысли, но в то же время уважая местный колорит, и подход к игре», – цитирует Моуринью Sky Sports.



Напомним, в минувшем сезоне Жозе Моуринью работал с «Ромой». Вместе с командой он выиграл Лигу конференций.

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