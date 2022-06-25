«Динамо» объявило стартовый состав на товарищеский матч с «Амкалом»

Московское «Динамо» объявило стартовый состав на товарищескую встречу, в которой бело-голубые встретятся с «Амкалом».



«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Сазонов, Бальбуэна, Паршивлюк, Гагнидзе, Захарян, Лесовой, Макаров, Смолов, Овечкин.



Запасные: Лещук, Будачёв, Зазвонкин, Карапузов, Комличенко, Шагиахметов, Осокин, Кутицкий, Тюкавин, Фомин, Сулаквелидзе, Гладышев, Бегун.



Напомним, сегодня, 25 июня, московское «Динамо» проводит выставочную встречу, в рамках которой бело-голубые сыграют с «Амкалом». Эта игра станет первой на посту главного тренера для Славиши Йокановича. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Российский хоккеист Александр Овечкин выведет московскую команду на игру с капитанской повязкой.

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