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«Спартак» сыграл вничью с «Аланией» в первом матче под руководством Абаскаля

«Спартак» сыграл вничью с «Аланией» в первом матче под руководством Абаскаля
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Московский «Спартак» и владикавказская «Алания» встречались между собой в рамках товарищеского матча. Обе команды продолжают подготовку к старту нового сезона. Встреча проходила на тренировочной базе в Тарасовке. Команды изначально договорились о том, что она будет иметь закрытый режим. В итоге соперники сыграли вничью – 2:2.

На 10-й минуте Владимир Хубулов открыл счёт и вывел «Аланию» вперёд. После этого полузащитник «Спартака» Квинси Промес оформил дубль. Но в компенсированное время «Алания» сравняла счёт после точного удара от Николая Гиоргобиани. Во втором тайме соперники не больше не смогли отличиться ни разу.

Московский «Спартак» провёл первый матч под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
25 июня 2022, суббота. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Алания
Владикавказ, Россия
0:1 Хубулов – 10'   1:1 – 12'   2:1 – 45'   2:2 Гиоргобиани – 45+2'
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