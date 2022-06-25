В «Динамо» рассчитывают с помощью матча с «Амкалом» привлечь новых болельщиков

Директор по коммуникациям «Динамо» Дмитрий Симонов признался, что московский клуб рассчитывает привлечь новых болельщиков благодаря выставочному матчу с блогерской командой «Амкал».
«Не секрет, что сейчас молодёжь меньше интересуется футболом, а больше интересуется YouTube, какими-то играми и медиафутболом. Мы хотим объединить две эти истории, чтобы через знакомых героев из медиафутбола молодёжь и дети узнавали больше о профессиональном российском футболе и, в частности, о «Динамо». У нас на стадионе для этого всё есть: много развлечений для детей. К нам приходит много семей.
Наша надежда заключается в том, что многочисленная армия болельщиков «Амкала», превосходящая по аудитории активное большинство многих футбольных российских клубов, заинтересуется «Динамо» и российским футболом и станет частью нашей аудитории», — сказал Симонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Напомним, встреча «Динамо» и «Амкала» состоится сегодня, 25 июня, в 20:00 мск. Она должна была начаться на час раньше, но из-за аномальной жары организаторы приняли решение сдвинуть время её старта.
- 25 июня 2022
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