Сборная России по футболу — Овечкину: ждём в команде, легенда!
Поделиться
Сборная России по футболу отреагировала на гол известного российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за футбольный клуб «Динамо». Овечкин вышел на поле в выставочном матче бело-голубых с блогерской командой «Амкал».
«Дебютировал за «Динамо». Забил в первом матче. Ждём в сборной, легенда!» — написала пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.
Напомним, в эти минуты проходит товарищеский матч, в котором московское «Динамо» встречается с «Амкалом». Бело-голубые ведут со счётом 1:0 благодаря забитому мячу хоккеиста Александра Овечкина. Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» вывел команду на поле с капитанской повязкой. Ранее он подписал контракт с клубом специально ради этого матча.
Новость по темеПоявилось видео гола Овечкина за футбольный клуб «Динамо»
Комментарии
- 25 июня 2022
-
20:58
-
20:58
-
20:48
-
20:34
-
20:23
-
20:17
-
20:15
-
20:00
-
19:52
-
19:43
-
19:40
-
19:31
-
19:28
-
19:25
-
19:24
-
19:20
-
19:11
-
19:04
-
18:57
-
18:56
-
18:42
-
18:42
-
18:38
-
18:29
-
18:11
-
18:10
-
17:50
-
17:40
-
17:25
-
17:21
-
16:56
-
16:55
-
16:54
-
16:34
-
16:29
Партнерский контент