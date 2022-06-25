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Сборная России по футболу — Овечкину: ждём в команде, легенда!

Сборная России по футболу — Овечкину: ждём в команде, легенда!
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Сборная России по футболу отреагировала на гол известного российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за футбольный клуб «Динамо». Овечкин вышел на поле в выставочном матче бело-голубых с блогерской командой «Амкал».

«Дебютировал за «Динамо». Забил в первом матче. Ждём в сборной, легенда!» — написала пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.

Напомним, в эти минуты проходит товарищеский матч, в котором московское «Динамо» встречается с «Амкалом». Бело-голубые ведут со счётом 1:0 благодаря забитому мячу хоккеиста Александра Овечкина. Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» вывел команду на поле с капитанской повязкой. Ранее он подписал контракт с клубом специально ради этого матча.

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