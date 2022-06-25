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Появилось видео гола Овечкина за футбольный клуб «Динамо»

Появилось видео гола Овечкина за футбольный клуб «Динамо»
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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол за московское «Динамо» в выставочном матче с блогерской командой «Амкал». Благодаря голу Овечкина бело-голубые вышли вперёд (1:0). После этого форвард был заменён. Вместо него на поле появился Даниил Фомин.

Видео опубликовано в телеграм-канале ФК «Динамо».

Напомним, в эти минуты проходит товарищеский матч, в котором московское «Динамо» встречается с «Амкалом». Бело-голубые ведут со счётом 1:0 после гола Александра Овечкина. Российский хоккеист вывел команду на поле с капитанской повязкой. Ранее он подписал контракт с клубом специально ради этого матча.

В сезоне-2021/2022 московское «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевало серебряные медали Кубка России по футболу.

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