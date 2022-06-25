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Гаранин: выход Джанаева в матче «Сочи» с «Зенитом» — это событие. Сослан много пропустил

Гаранин: выход Джанаева в матче «Сочи» с «Зенитом» — это событие. Сослан много пропустил
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Тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал выход на поле вратаря Сослана Джанаева в матче предсезонного турнира с «Зенитом» (1:1, 2:4 по пенальти). Также специалист высказался об игроках «Твери», которые находятся на просмотре в «Сочи».

«Мы не планировали изначально выпускать вратаря под пенальти. Выходили с мыслями выиграть в основное время. Сослан Джанаев много пропустил, так что его выход уже событие. Жаль, что не получилось победить. Но в любом случае это событие.

Если бы мы не видели потенциала у игроков «Твери», их бы здесь не было. Нет желания привести сюда «Тверь» и «Енисей». Дело не в этом. Некоторые из них произвели очень хорошее впечатление. Кому-то не удалось этого сделать. Они должны и сами заставлять себя. Но если они не будут помощниками, их здесь не будет», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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