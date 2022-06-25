Спортивный директор «Динамо» Бувач назвал не важной игру с «Амкалом»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач назвал неважным товарищеский матч, который московская команда провела с «Амкалом» (5:0).



«Игра? Что здесь обсуждать? Это неважно», — передаёт слова Бувача корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.



Ранее московское «Динамо» провело товарищеский матч с «Амкалом». Команда уверенно разгромила соперника со счётом 5:0. Первый гол в этой встрече забил российский хоккеист Александр Овечкин. Затем дублем отметился нападающий Константин Тюкавин. По голу оформили Ярослав Гладышев и Николай Комличенко. Московское «Динамо» провело первый матч под руководством нового главного тренера клуба Славиши Йокановича. Лучшим игроком этой встречи был признан Александр Овечкин.