Спортивный директор «Динамо» Бувач назвал не важной игру с «Амкалом»
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Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач назвал неважным товарищеский матч, который московская команда провела с «Амкалом» (5:0).
«Игра? Что здесь обсуждать? Это неважно», — передаёт слова Бувача корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Ранее московское «Динамо» провело товарищеский матч с «Амкалом». Команда уверенно разгромила соперника со счётом 5:0. Первый гол в этой встрече забил российский хоккеист Александр Овечкин. Затем дублем отметился нападающий Константин Тюкавин. По голу оформили Ярослав Гладышев и Николай Комличенко. Московское «Динамо» провело первый матч под руководством нового главного тренера клуба Славиши Йокановича. Лучшим игроком этой встречи был признан Александр Овечкин.
Новость по темеАлександр Овечкин стал лучшим игроком матча «Динамо» — «Амкал»
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