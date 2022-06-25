Александр Овечкин стал лучшим игроком матча «Динамо» — «Амкал»

Российский хоккеист Александр Овечкин стал лучшим игроком товарищеского матча «Динамо» — «Амкал». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 5:0.



На 11-й минуте счёт открыл российский хоккеист Александр Овечкин, который сыграл за московское «Динамо». Более того, он вывел команду на поле в качестве капитана. Сразу после забитого мяча форвард отправился на замену. Ассистировал ему нападающий бело-голубых Фёдор Смолов. На 82-й минуте преимущество упрочил нападающий Константин Тюкавин. Результативную передачу на него оформил форвард Ярослав Гладышев. На 86-й минуте московское «Динамо» получило право пробить пенальти. Его максимально уверенно реализовал нападающий клуба Николай Комличенко. А под занавес встречи по голу забили Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин.

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