Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Овечкин стал лучшим игроком матча «Динамо» — «Амкал»

Александр Овечкин стал лучшим игроком матча «Динамо» — «Амкал»
Комментарии

Российский хоккеист Александр Овечкин стал лучшим игроком товарищеского матча «Динамо» — «Амкал». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 5:0.

На 11-й минуте счёт открыл российский хоккеист Александр Овечкин, который сыграл за московское «Динамо». Более того, он вывел команду на поле в качестве капитана. Сразу после забитого мяча форвард отправился на замену. Ассистировал ему нападающий бело-голубых Фёдор Смолов. На 82-й минуте преимущество упрочил нападающий Константин Тюкавин. Результативную передачу на него оформил форвард Ярослав Гладышев. На 86-й минуте московское «Динамо» получило право пробить пенальти. Его максимально уверенно реализовал нападающий клуба Николай Комличенко. А под занавес встречи по голу забили Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин.

Новость по теме
Московское «Динамо» оказалось сильнее «Амкала» благодаря голу Овечкина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022