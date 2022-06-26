Дебютный гол Бакаева и серия пенальти — в видеообзоре предсезонного матча «Сочи» — «Зенит»
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Сегодня, 25 июня, «Сочи» и «Зенит» встречались в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер. Игра проходила на поле академии «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершилась победой сине-бело-голубых в серии послематчевых пенальти — 1:1, 4:2.
За «Зенит» забил новичок команды Зелимхан Бакаев, за «Сочи» — полузащитник Георгий Мелкадзе. Примечательно, что оба автора гола являются экс-футболистами московского «Спартака». Основное время завершилось со счётом 1:1, игра перешла в серию послематчевых пенальти, в которой сильнее оказались футболисты «Зенита».
По итогам этого матча «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав четыре очка в двух матчах. «Сочи» набрал одно очко и делит с «Пари НН» второе/третье место.
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