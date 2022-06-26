Определились полуфинальные пары чемпионата Европы U19
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В субботу, 25 июня, состоялись заключительные встречи группового этапа чемпионата Европы по футболу до 19 лет, по завершении которых определились полуфиналисты турнира.
Групповой турнир завершали встречи квартета B – Австрия – Сербия и Израиль – Англия. Австрийцам удалось одержать первую победу на турнире после двух поражений в двух матчах (3:2), а англичане одержали третью победу кряду (1:0).
Таким образом, в группе А в плей-офф вышли Франция и Италия, набравшие девять и шесть очков соответственно, а от группы B – Англия (9) и Израиль (4). В полуфинале Англия встретится с Италией, а Франция – с Израилем. Оба матча пройдут уже во вторник, 28 июня.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:
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