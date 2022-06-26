Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жуль Кунде хочет выступать за «Барселону», игрок близок к переходу каталонский в клуб

Жуль Кунде хочет выступать за «Барселону», игрок близок к переходу каталонский в клуб
Комментарии

Центральный защитник «Севильи» Жуль Кунде близок к переходу в «Барселону», сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, французский защитник имеет несколько предложений от ведущих европейских клубов, однако хочет перейти исключительно в «Барселону». Кунде впечатлён спортивным проектом каталонского клуба и ради этого готов отказаться от более выгодных финансовых предложений со стороны других команд.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Барселоны» Хави лично заинтересован в переходе французского защитника и считает его кандидатуру одним из важнейших элементов для усиления линии обороны своего клуба.

Рыночная стоимость Кунде по данным портала Transfermarkt составляет € 60 млн. Футболист выступает за «Севилью» с 2019 года.

«Барселона» и «Манчестер Сити» проведут благотворительный матч.

Новость по теме
«Челси» попробует подписать защитника «Сити», если сорвётся трансфер Жюля Кунде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022