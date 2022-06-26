Жуль Кунде хочет выступать за «Барселону», игрок близок к переходу каталонский в клуб

Центральный защитник «Севильи» Жуль Кунде близок к переходу в «Барселону», сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, французский защитник имеет несколько предложений от ведущих европейских клубов, однако хочет перейти исключительно в «Барселону». Кунде впечатлён спортивным проектом каталонского клуба и ради этого готов отказаться от более выгодных финансовых предложений со стороны других команд.
Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Барселоны» Хави лично заинтересован в переходе французского защитника и считает его кандидатуру одним из важнейших элементов для усиления линии обороны своего клуба.
Рыночная стоимость Кунде по данным портала Transfermarkt составляет € 60 млн. Футболист выступает за «Севилью» с 2019 года.
«Барселона» и «Манчестер Сити» проведут благотворительный матч.
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