Тюкавин: Овечкин – топ! Он в потрясающей форме!

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался об игре за бело-голубых известного хоккеиста Александра Овечкина, который отметился голом в выставочном матче с блогерской командой «Амкал» (5:0). Напомним, Овечкин вывел «Динамо» на этот матч с капитанской повязкой. Перед игрой на стадионе дал концерт известный исполнитель Егор Крид, который вчера, 25 июня, праздновал свой день рождения.
«Овечкин — топ! Он в потрясающей форме! Его гол? Всё правильно сделал — на пятачок скинули, а он в своём стиле!» — приводит слова Тюкавина «Спорт-экспресс».
Напомним, «Динамо» провело товарищеский матч с «Амкалом», разгромив соперника со счётом 5:0. Первый гол в этой встрече забил хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Затем нападающий Константин Тюкавин отметился дублем, по голу оформили Ярослав Гладышев и Николай Комличенко. Московское «Динамо» провело первый матч под руководством нового главного тренера клуба Славиши Йокановича.
- 26 июня 2022
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