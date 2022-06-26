Агент Маркао прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны «Зенита»

Футбольный агент Алешандре Роша Лоурес, представляющий интересы защитника «Галатасарая» Маркао, отреагировал на слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита». Агент не уверен, что бразильскому футболисту, который востребован в Европе, следует рассматривать предложение из России. Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» готовы выложить за Маркао € 15 млн.

«Всегда были разговоры и предположения о том, что Маркао собирается в Россию. Однако каждый раз это были не более чем слухи. Мы никогда не получали официального предложения ни от одного российского клуба.

Прямо сейчас он пользуется большим авторитетом и в Западной Европе. Поэтому не знаю, стали бы мы вообще рассматривать предложение из России. Но в любом случае всё зависит от условий», — приводит слова Лоуреса Sport24.

Маркао выступает за «Галатасарай» с 2019 года, куда перешёл из «Шавиша» за € 4 млн. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего защитника в € 14 млн. В минувшем сезоне Маркао провёл 38 игр во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.