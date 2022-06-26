Тренер «Амкала»: серьёзно готовились и ожидали дать бой «Динамо», но не хватило силёнок

Тренер «Амкала» Денис Зубко прокомментировал результат товарищеского матча с «Динамо» (0:5).



«Сыграть с «Динамо» — большой опыт для «Амкала». Единственное, нам всё-таки не хватило силёнок и, может быть, мастерства, чтобы результат матча был немножко другим. Нарабатывали две тактические схемы. Если вы видели, играли как в три центральных защитника, так и в четыре. Серьёзно готовились и разбирали соперника, но, к сожалению, силы были неравные.



Мы ожидали дать бой «Динамо». Понятно, что были готовы к любому развитию событий… Первый тайм всё-таки выдержали, да и половину второго. Но объективно, конечно, у команды РПЛ мастеровитые игроки и футболисты сборной, поэтому результат закономерен.



Если будут предложения коммуницировать с другими клубами, то почему нет? Мы открыты и готовы к предложениям, поэтому всё хорошо», — сказал Зубко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.