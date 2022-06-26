Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Амкала»: серьёзно готовились и ожидали дать бой «Динамо», но не хватило силёнок

Тренер «Амкала»: серьёзно готовились и ожидали дать бой «Динамо», но не хватило силёнок
Комментарии

Тренер «Амкала» Денис Зубко прокомментировал результат товарищеского матча с «Динамо» (0:5).

«Сыграть с «Динамо» — большой опыт для «Амкала». Единственное, нам всё-таки не хватило силёнок и, может быть, мастерства, чтобы результат матча был немножко другим. Нарабатывали две тактические схемы. Если вы видели, играли как в три центральных защитника, так и в четыре. Серьёзно готовились и разбирали соперника, но, к сожалению, силы были неравные.

Мы ожидали дать бой «Динамо». Понятно, что были готовы к любому развитию событий… Первый тайм всё-таки выдержали, да и половину второго. Но объективно, конечно, у команды РПЛ мастеровитые игроки и футболисты сборной, поэтому результат закономерен.

Если будут предложения коммуницировать с другими клубами, то почему нет? Мы открыты и готовы к предложениям, поэтому всё хорошо», — сказал Зубко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Большинство пришло на «Амкал». «Динамо» перевернуло российский футбол матчем с блогерами «Большинство пришло на «Амкал». «Динамо» перевернуло российский футбол матчем с блогерами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022