Тренер «Амкала»: серьёзно готовились и ожидали дать бой «Динамо», но не хватило силёнок

Тренер «Амкала» Денис Зубко прокомментировал результат товарищеского матча с «Динамо» (0:5).
«Сыграть с «Динамо» — большой опыт для «Амкала». Единственное, нам всё-таки не хватило силёнок и, может быть, мастерства, чтобы результат матча был немножко другим. Нарабатывали две тактические схемы. Если вы видели, играли как в три центральных защитника, так и в четыре. Серьёзно готовились и разбирали соперника, но, к сожалению, силы были неравные.
Мы ожидали дать бой «Динамо». Понятно, что были готовы к любому развитию событий… Первый тайм всё-таки выдержали, да и половину второго. Но объективно, конечно, у команды РПЛ мастеровитые игроки и футболисты сборной, поэтому результат закономерен.
Если будут предложения коммуницировать с другими клубами, то почему нет? Мы открыты и готовы к предложениям, поэтому всё хорошо», — сказал Зубко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 26 июня 2022
-
10:55
-
10:53
-
10:50
-
10:43
-
10:39
-
10:31
-
10:27
-
10:27
-
10:22
-
10:12
-
10:02
-
09:58
-
09:51
-
09:42
-
09:32
-
09:30
-
09:25
-
09:23
-
09:10
-
08:56
-
08:06
-
07:46
-
07:31
-
07:00
-
06:36
-
05:27
-
05:08
-
04:20
-
03:49
-
03:41
-
03:23
-
03:14
-
03:03
-
02:47
-
02:41