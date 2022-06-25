«Большинство пришло на «Амкал». «Динамо» перевернуло российский футбол матчем с блогерами

«Динамо» решило начать предсезонную подготовку с необычного матча – на домашнем стадионе сыграть с «Амкалом». Если вы ещё не слышали о такой команде, кратко рассказываем: выступает в медиалиге, состоит из блогеров, пользуется большой популярностью у молодёжи, собирает сотни тысяч просмотров на YouTube. Весной с «Амкалом» играла молодёжка «Динамо», и проиграла со счётом 0:3. Основа в этот раз сыграла гораздо лучше – забила пять, пропустила ноль.

Программа этого праздника футбола, помимо голов от «Динамо», была обширной: концерт Егора Крида, выход на поле Александра Овечкина с капитанской повязкой и его гол, которого, кажется, ждал весь стадион. Получилось вполне неплохое шоу с не самым плохим футболом.

«Динамо» хотело сделать что-то похожее на Супербоул. Цель – привлечь молодёжь

Матч планировали ещё весной – его проведение согласовал Сандро Шварц (новый главный тренер Славиша Йоканович потом дал добро), а игроки высказались позитивно.



«Тренер нашей академии договаривался о товарищеской игре молодёжной команды «Динамо» с «Амкалом», – рассказал «Чемпионату» Дмитрий Симонов, директор по коммуникациям «Динамо». – Директор академии тогда сначала подумал, что речь идёт про «Амкар» – он просто не очень разбирается в медийном футболе. После того, как «Амкал» каким-то чудом выиграл у нашей молодёжки, мы решили предложить им сыграть с основой. Самая первая контрольная игра почти всегда проводится со слабым соперником: так, зимой мы играли с Вооружёнными силами Катара. Я спрашивал у Дани Фомина, он сказал, что «Амкал» не уступает им по силе. Одна из целей, которую мы преследуем, устраивая такой матч, – наращивание молодой аудитории».



Молодёжи сегодня на стадионе было и правда много: как детей помладше с родителями, так и подростков, которые пришли большими компаниями. Перед матчем было занимательно наблюдать, как разделяются потоки людей чётко на два поколения: молодёжь, которая в основном стянулась на стадион из-за интереса к медиафутболу, и болельщики постарше, которые любят «Динамо» и РПЛ. Нам с коллегой встретились два очаровательных дедушки, которые с гордостью заявили, что у них на двоих – 150 лет стажа боления и любви к букве «Д» на груди.



«Мы пришли насладиться стадионом и командой, – после добавил он. – А слово блогер у меня вызывает повышение и понижение давления одновременно. Всё, давайте».

А вот молодёжь на контрасте выбирала «тиктокерский футбол»: парни лет 14 сказали, что там много знаменитостей, а медиалига интересна своими историями вокруг команды. «Динамо» решило познакомить с клубом эту часть аудитории, используя лучший инструмент – медиа-команду.



«Не секрет, что сейчас молодёжь меньше интересуется футболом, а больше интересуется YouTube, какими-то играми и блогерским футболом, – объяснил Симонов. – Мы хотели объединить эти истории, чтобы через знакомых героев из медиафутбола молодёжь и дети узнали больше о профессиональном российском футболе и, в частности, о «Динамо». У нас на стадионе для этого всё есть – мы регулярно устраиваем различные развлечения для детей. Наша надежда заключается в том, что многочисленная армия болельщиков «Амкала», превосходящая по аудитории активное большинство многих клубов РПЛ, заинтересуется «Динамо» и российским футболом, и станет частью нашей аудитории».

Но для этого мало просто провести матч с блогерами, поэтому клуб решил сделать из игры шоу: устроить концерт известного артиста, позвать десяток других звёзд, а ещё привлечь в команду Овечкина. «Можно провести какую-то параллель с Супербоулом, – сказали в «Динамо». – В российском футболе никогда не было, чтобы матч совмещался с полноценным концертом».

Егор Крид праздновал на «Динамо» день рождения. На стадионе собралось очень много звёзд

Развлекательную часть открыла диджей Карина Истомина – её сет длился где-то полчаса.

Следом на стадионе появился Егор Крид и спел свои самые популярные треки: Rolls Royce, «Цвет настроения чёрный», «Голос» (это где «На запястье Ролексы»)… А потом презентовал новый – называется «Девочка не плачь». Пока он его исполнял, по обеим сторонам от сцены разминались футболисты, среди которых был и Овечкин. Выглядело это, конечно, максимально необычно.

«Динамо», когда выбирало дату, неслучайно остановилось на 25 июня – в этот день у Крида день рождения. Клуб предложил артисту отпраздновать его на стадионе, и тот согласился на сделку на «взаимовыгодных условиях». Крид выступает, а ему за это, помимо денег, – VIP-ложу на 120 гостей, где в итоге собрался весь бомонд российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Валерия, Клава Кока, Тимати, Даня Милохин, Мот, и другие.

Перед окончанием своего выступления Крид толкнул мотивационную речь: «Меня зовут Егор. Я парень из Пензы, который поверил в мечту и шёл к ней до конца. Сейчас меня всё ещё зовут Егор, только теперь к моему имени добавился «Крид». Я стою на этой сцене, а слева от меня команда обычных ребят «Амкал», которая сейчас играет с одной из топовых команд – «Динамо». Верьте в свои мечты, не предавайте их. Вы поколение самых крутых и модных. На той трибуне прямо сейчас мои родители. Я очень вас люблю и благодарю, что сотворили такое недоразумение, как я».

Овечкин был главной звездой. Провёл на поле аж 11 минут – и ушёл после того, как открыл счёт

«Динамо» на один матч «подписало» Овечкина – и сразу же выдало ему капитанскую повязку. Он ещё два года назад говорил, что мечтает сыграть за клуб, и вот всё наконец совпало идеально для обеих сторон.

На 11-й минуте Ови открыл счёт. И как красиво сделал, а! Гол никто не планировал специально – Овечкин просто очень хотел забить. Сразу после он поле покинул, передав капитанскую повязку Даниилу Фомину.

Вариантов, кто может стать лучшим игроком по итогам матча, не было – естественно, это Овечкин.

«Я получил колоссальное удовольствие! – признался он после. – Ощущения от гола шикарные. Левая нога у меня всегда работает! Конечно, я готов ещё сыграть. А вот когда ждать в футболке «Динамо» – это вопросы к руководству».

«Динамо» продавало билеты по цене билетов на «Спартак» или «Зенит». И собрало больше 15 тысяч

Большая часть билетов продавалась (что-то раздавали бесплатно по школам), и цены на них были выше среднего – самые дешёвые стоили 600 рублей. На центральные сектора по 2500 рублей – это выше, чем было на матче с «Сочи».

«Динамо»–«Амкал» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Этот ценник сравним с матчами с «Зенитом», «Спартаком», – сообщили в «Динамо». – Думаю, мы должны плюс-минус остаться при своих после проведения этого матча. Рассчитываем, как минимум, не оказаться в минусе».

Активной части болельщиков «Динамо» не было, а на гостевой расположилось человек 30-40 фанатов «Амкала», которые в течение матча периодически что-то заряжали и били в барабан. По ходу игры не раз становилось понятно, что основная аудитория собралась именно на «Амкал» (или вообще Егора Крида). Об этом после матча говорил и вратарь «Динамо» Игорь Лещук: «К сожалению, на нас особо не пришли. Большинство пришли на «Амкал», но для нас это первая игра предсезонки. Вполне хороший спарринг».



А ещё голкипер «Динамо» сказал, что считает медиафутбол «пародией на футбол»: «Но это крутое шоу. «Амкал» добился того, чтобы сыграть на стадионе РПЛ с профессиональной командой».



Шоу и правда получилось хорошим: «Динамо» можно только похвалить за организацию события, перевернувшего российский футбол. Радостно, что наши клубы начинают постепенно приходить к тому, что спорт – это продукт, который можно и нужно продавать.