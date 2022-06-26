Тренер «Аякса» — о возможном уходе Тимбера в «МЮ»: думаю, он ещё не закончил работу здесь

Новый главный тренер «Аякса» Альфред Шрёдер высказался о будущем защитника клуба Юрриена Тимбера. Нидерландского игрока обороны связывают с возможным трансфером в английский «Манчестер Юнайтед» в нынешнее летнее трансферное окно.

«Юрриен Тимбер очень умён. Он знает, что лучше для него самого. Мы думаем, что он ещё не закончил свою работу в «Аяксе». Я говорил с ним и предполагаю, что он останется в нашем клубе», — приводит слова Шрёдера ESPN.

Юрриен Тимбер в минувшем сезоне провёл за «Аякс» 43 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего защитника в € 35 млн. Контракт нидерландского игрока обороны с «Аяксом» рассчитан до лета 2024 года.