Хавбек «Спартака» Оганесян перейдёт в «Оренбург»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что полузащитник «Спартака» Степан Оганесян перейдёт в оренбургский клуб.



«Остались нюансы, но всё хорошо — Степан Оганесян перейдёт в «Оренбург» на правах аренды», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Оганесян выступает за «Спартак» с 2019 года. В минувшем сезоне 20-летний футболист выступал за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге. Оганесян сыграл в 35 матчах ФНЛ сезона-2021/2022 и забил шесть голов.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Оренбург» вышел из Футбольной национальной лиги в Российскую Премьер-Лигу. В матче первого тура нового розыгрыша РПЛ «Оренбург» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».