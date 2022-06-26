Садио Мане: могу играть на четырёх позициях. Пока нужен тренеру и команде, готов на всё

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане рассказал о своей позиции на поле.



«Я один из тех нападающих, которые могут играть на четырёх разных позициях. Я могу быть правым вингером, левым вингером, номером 9 и 10. Почти всю жизнь я играл на позиции левого вингера. Пока я нужен тренеру и команде, я готов на всё», — приводит слова Мане пресс-служба «Баварии».



Напомним, 22 июня «Бавария» объявила о заключении контракта с Садио Мане. 30-летний сенегальский футболист перешёл в немецкий клуб из «Ливерпуля». Соглашение Мане с мюнхенской «Баварией» рассчитано на три года.



В минувшем сезоне Мане принял участие в 34 матчах английской Премьер-лиги, забил 16 голов и отдал две результативные передачи.

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне: