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Садио Мане: могу играть на четырёх позициях. Пока нужен тренеру и команде, готов на всё

Садио Мане: могу играть на четырёх позициях. Пока нужен тренеру и команде, готов на всё
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Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане рассказал о своей позиции на поле.

«Я один из тех нападающих, которые могут играть на четырёх разных позициях. Я могу быть правым вингером, левым вингером, номером 9 и 10. Почти всю жизнь я играл на позиции левого вингера. Пока я нужен тренеру и команде, я готов на всё», — приводит слова Мане пресс-служба «Баварии».

Напомним, 22 июня «Бавария» объявила о заключении контракта с Садио Мане. 30-летний сенегальский футболист перешёл в немецкий клуб из «Ливерпуля». Соглашение Мане с мюнхенской «Баварией» рассчитано на три года.

В минувшем сезоне Мане принял участие в 34 матчах английской Премьер-лиги, забил 16 голов и отдал две результативные передачи.

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне:

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