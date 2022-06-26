Глушаков: думал, Овечкин выйдет в воротах играть. Но в нападении он тоже ничего сыграл
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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал игру хоккеиста «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина в матче за футбольный клуб «Динамо».
«Я знаю, что Саша играет. Бывало, мы на даче играли в футбол. Если честно, я думал, он выйдет в воротах играть. В нападении тоже ничего сыграл. Интересно было бы посмотреть, как он ударил бы штрафной», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Александр Овечкин дебютировал за футбольный клуб «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом». Встреча состоялась вчера, 25 июня, и завершилась победой ФК «Динамо» со счётом 5:0. Именитый хоккеист отметился забитым голом в этой игре. Александр Овечкин вывел «Динамо» на поле с капитанской повязкой.
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