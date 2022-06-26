«Я как корова на льду». Глушаков ответил на вопрос о желании сыграть в хоккей
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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, хочет ли он когда-нибудь поучаствовать в профессиональном хоккейном матче.
«Есть ли желание попробовать в хоккей? Я как корова на льду. Когда закончу карьеру, буду учиться на коньках играть. Я могу стоять, кататься, разгоняться, но тормозить пока не могу. Хочу поиграть в футбол, а потом уже учиться», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, вчера свой дебютный матч в футболе провёл обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Александр Овечкин. Хоккеист сыграл за футбольный клуб «Динамо». Дебют левого крайнего нападающего состоялся в товарищеском матче с «Амкалом». Победу со счётом 5:0 одержала столичная команда.
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