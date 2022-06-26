Источник: Ашот Хачатурянц объявит клубам об уходе с поста президента РПЛ 27 июня
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Ашот Хачатурянц объявит об уходе с поста президента Российской Премьер-Лиги завтра, 27 июня, сообщает «РБ Спорт».
Ранее Хачатурянц заявил, что сохранит за собой должность руководителя Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС). В мае «Чемпионат» сообщал, что Хачатурянц подаст в отставку с поста главы РПЛ по собственному желанию по окончании сезона-2021/2022.
Напомним, Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.
Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо».
Новость по темеГлава РПЛ Хачатурянц заявил, что остаётся руководителем ЭСК
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