Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Ашот Хачатурянц объявит клубам об уходе с поста президента РПЛ 27 июня

Источник: Ашот Хачатурянц объявит клубам об уходе с поста президента РПЛ 27 июня
Комментарии

Ашот Хачатурянц объявит об уходе с поста президента Российской Премьер-Лиги завтра, 27 июня, сообщает «РБ Спорт».

Ранее Хачатурянц заявил, что сохранит за собой должность руководителя Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС). В мае «Чемпионат» сообщал, что Хачатурянц подаст в отставку с поста главы РПЛ по собственному желанию по окончании сезона-2021/2022.

Напомним, Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.

Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо».

Новость по теме
Глава РПЛ Хачатурянц заявил, что остаётся руководителем ЭСК
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022