Промес рассказал об атмосфере в «Спартаке» при Абаскале

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал об атмосфере в команде при новом главном тренере Гильермо Абаскале. Напомним, 33-летний испанский специалист сменил на тренерском мостике красно-белых итальянца Паоло Ваноли.
«Атмосфера хорошая. Вчера у нас был весёлый день, устроили тимбилдинг. Рад приветствовать нового тренера. Мне кажется, это хороший профессионал. В первое время нам важно получше узнать друг друга, и тренеру предстоит как следует изучить команду. Надеюсь, вместе мы добьёмся большого успеха. С удовольствием говорю ему: «Добро пожаловать!» Первые дни прошли отлично.
Если мы хотим стать чемпионами, выигрывать трофеи, то одно из ключевых условий — это правильная атмосфера и ощущение семьи. В «Спартаке» должно быть только так», — сказал Промес в видео пресс-службы «Спартака».
В прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге, а также стал обладателем Кубка России по футболу.
- 26 июня 2022
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