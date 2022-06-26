Мама Овечкина: за «Динамо» Саша сыграл под номером 3, ведь под ним играл его папа. Приятно
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Татьяна Овечкина, мама хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировала выход сына на футбольное поле за московское «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0).
«Вчера Саша сыграл под третьим номером, а не под привычной для него восьмёркой — это очень приятный жест. Ведь под третьим номером в футбол играл его папа. Нам было очень приятно», — сказала Овечкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, 36-летний Овечкин вышел в стартовом составе «Динамо» на игру с «Амкалом» с капитанской повязкой. Играл Александр с номером 3, под которым за москвичей ранее выступал его отец Михаил. Овечкин провёл на поле чуть более 10 минут и забил первый гол своей команды.
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