Ал. Мостовой — о возможном уходе Хачатурянца: он как незаметно появился, так и исчезнет

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на слухи о предстоящем уходе Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Хачатурянц ничем не удивил, потому что ничего такого при нём не произошло. Когда он появился, никто о нём ничего не знал, как и что. Ни хорошего, ни плохого мнения о нём никто не скажет, потому что как он незаметно появился, так незаметно исчезнет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, в начале октября 2021 года Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента лиги после ухода Сергея Прядкина. На голосовании за выбор нового президента Хачатурянц был единственным кандидатом. До этого Хачатурянц был главой судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).