Кавазашвили: Хачатурянц работал в финансах. Я чуть не обалдел, когда он пошёл в судейство

Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о возможном уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.

«Видимо, всем кажется, что футболом так легко руководить, если достаточно уважать этот футбол, если хочешь тасоваться в ложе большого стадиона. Если ты так любишь помогать, не присутствовать своим телом в решении тех задач, то должен решать как профессионал. Но не все же лезут туда, откуда пришёл Ашот. Он работал в финансах, делал своё дело, завоевал свой авторитет, и всем показалось, особенно Дюкову, что он незаменимый футбольный человек. Я понял бы это, если бы в футболе была только финансовая сторона, но футбол — это особенный вид спорта, где, помимо финансов, надо знать всю дисциплину: кто чем занимается, откуда этот футбол появился, что надо сделать. Надо обладать навыками профессионала. Когда Хачатурянц пошёл в судейство, я чуть не обалдел. Там он кого-то зажал, кого-то запугал, прихватил, начал предъявлять достаточно жёсткие требования к судьям. Я всё могу понять, но не понимаю невежества ёмких людей в отношении футбола», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.