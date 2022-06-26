Источник: Кубок РПЛ стартует 26 июля. Всего будет сыграно 77 матчей

Стал известен проект календаря Кубка Российской Премьер-Лиги. Его опубликовал «РБ Спорт». При этом турнир ещё не включён в календарь сезона. Окончательное решение о его проведении необходимо принять до 15 июля.



По информации источника, старт Кубка лиги запланирован на 26 июля. Это основная дата, в качестве резервной указано 16 августа. Суперфинал состоится 31 мая 2023 года.



Матчи первого тура группового этапа состоятся 26 и 27 июля. Второй тур пройдёт 2 и 3 августа, третий – 9 и 10 августа. Четвёртый тур запланирован на 16 и 17 число, пятый – на 23 и 24 августа, шестой — на 6 и 7 сентября.



Четвертьфиналы должны пройти 18–19, 25–26 сентября и 8–9 ноября. Полуфинальные встречи состоятся 7–8 марта, 4–5 и 11–12 апреля. Отмечается, что всего будет сыграно 77 матчей, 29 из которых – игры плей-офф турнира.

Российский футбольный союз (РФС) считает, что Кубок РПЛ может заполнить освободившиеся после отстранения российских команд от еврокубковых турниров игровые слоты и дать дополнительный доход для клубов.

Символическая сборная СССР от IFFHS: