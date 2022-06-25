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Источник: спонсоры готовы вложить более 3 млрд рублей в Кубок лиги

Источник: спонсоры готовы вложить более 3 млрд рублей в Кубок лиги
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Организаторы Кубка Российской Премьер-Лиги нашли спонсоров, готовых вложить более 3 млрд рублей в турнир, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, были найдены два спонсора. Около 2,5 млрд рублей готова вложить компания «Телеспорт», ещё 500 млн могут поступить от букмекеров – от «Фонбет» или «Винлайн».

Напомним, согласно решению исполкома Российского футбольного союза (РФС), 15 июля – крайний срок доработки, продумывания финансовой модели и заключения контрактов со спонсорами.

В РФС считают, что турнир может заполнить освободившиеся после отстранения российских команд от еврокубков слоты и дать возможность дополнительного дохода для клубов Российской Премьер-Лиги. Отметим, что создание Кубка лиги привело к широкой дискуссии насчёт необходимости данного турнира.

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