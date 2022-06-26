В «Динамо» сравнили Овечкина и Роналду не в пользу португальца
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Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала сравнение двух знаменитых спортсменов — хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Победу одержал 36-летний Овечкин, который забросил шайб больше, чем забил голов Роналду. Также Овечкин вчера, 25 июня, отличился в товарищеском футбольном матче за «Динамо» с «Амкалом» (5:0).
37-летний Роналду в минувшем сезоне принял участие в 39 матчах, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между Криштиану и «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона-2022/2023.
Овечкин в сезоне-2021/2022 сыграл в 77 встречах, набрав 90 очков по системе «гол+пас» (50+40).
Овечкин спел «Крошка моя» на дне рождения Егора Крида. Видео:
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