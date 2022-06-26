Тренер «Факела»: выходить в РПЛ и менять всю команду — это сразу расстрел. Так нельзя

Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко высказался о комплектовании команды в связи с выходом в Российскую Премьер-Лигу.



«Плюс ли то, что костяк команды остался неизменным? Это неотъемлемая часть. Потому что делать какие-то изменения мы должны планомерно. Мы проговаривали год назад, что вливание одного-двух новичков в команду — это работа. Нужно интегрироваться в тактику, в коллектив. Когда их больше, это, безусловно, создаёт больше работы. Во время самой короткой предсезонки это сделать невозможно. Это законы селекции.



Говорят, что нужно выходить в РПЛ и поменять команду — ну, это расстрел сразу. Это неправильно, так не нужно. Никого не нужно менять, все достойны и заслужили шанс проявить себя на более высоком уровне», — сказал Василенко в интервью клубной пресс-службе.



Напомним, «Факел» занял второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги-сезона-2021/2022 и напрямую вышел в РПЛ.