Тренер «Факела»: выходить в РПЛ и менять всю команду — это сразу расстрел. Так нельзя

Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко высказался о комплектовании команды в связи с выходом в Российскую Премьер-Лигу.
«Плюс ли то, что костяк команды остался неизменным? Это неотъемлемая часть. Потому что делать какие-то изменения мы должны планомерно. Мы проговаривали год назад, что вливание одного-двух новичков в команду — это работа. Нужно интегрироваться в тактику, в коллектив. Когда их больше, это, безусловно, создаёт больше работы. Во время самой короткой предсезонки это сделать невозможно. Это законы селекции.
Говорят, что нужно выходить в РПЛ и поменять команду — ну, это расстрел сразу. Это неправильно, так не нужно. Никого не нужно менять, все достойны и заслужили шанс проявить себя на более высоком уровне», — сказал Василенко в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, «Факел» занял второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги-сезона-2021/2022 и напрямую вышел в РПЛ.
- 26 июня 2022
-
21:38
-
21:32
-
21:30
-
21:19
-
21:14
-
21:03
-
20:58
-
20:52
-
20:43
-
20:40
-
20:35
-
20:25
-
20:24
-
20:19
-
20:16
-
20:03
-
20:00
-
19:55
-
19:38
-
19:35
-
19:32
-
19:28
-
19:17
-
19:16
-
18:48
-
18:43
-
18:41
-
18:38
-
18:34
-
18:24
-
18:15
-
18:14
-
18:09
-
17:53
-
17:44